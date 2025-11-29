¡Desafiante! Nueva dinámica de La Granja VIP genera roces entre La Bea y Fabiola Campomanes

La organización de dos equipos para la grabación de dos videos musicales encendió ¡otra vez! los ánimos entre La Bea y Fabiola Campomanes, quienes mostraron ante las cámaras 24/7 de La Granja VIP que aún existen muchas asperezas por limar entre los granjeros.

¿Qué pasó con Fabiola Campomanes en La Granja VIP?

Desde que Kike Mayagoitia la escogió para la nominación directa como parte de su Legado, Fabiola Campomanes no se ha visto muy satisfecha con sus compañeros y eso quedó demostrado la tarde de este viernes, cuando a La Bea le tocó organizar a 2 equipos para la grabación de unos videos musicales.

Durante la mañana, el Tío Pepe visitó las instalaciones de La Granja VIP para realizar su evaluación semanal y, de paso, darles a conocer a las celebridades su nueva dinámica grupal: ¡hacer 2 videos musicales!

Las cámaras 24/7 captaron el momento en el que La Bea intentaba organizar los equipos, aunque las constantes quejas y señalamientos de Fabiola generaron un roce que pronto subió de intensidad: "Bueno, entonces organiza tú, yo ya propuse una idea", dijo la standupera bastante incómoda.

Otro detalle que molestó mucho a Eleazar Gómez fue el hecho de que tanto Fabiola Campomanes como Sergio Mayer Mori se negaron a comer porque, supuestamente, él fue quien cocinó.

"Se me hizo una grosería, cuando ellas cocinaron yo nunca les hizo el feo y ahora literal no quisieron comer porque cocinamos nosotros, eso no está chido", se quejó Gómez.

Como ves, la molestia tanto en Fabiola Campomanes como en Sergio Mayer Mori se mantiene vigente, sobre todo porque en más de una ocasión denunciaron que ya no hay congruencia al interior de La Granja VIP... ¿será?

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: