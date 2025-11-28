Fabiola Campomanes está dolida por su nominación en La Granja VIP: “Se siente pesado”
La granjera ya sabe que todo el apoyo es para Kim Shantal y “El Patrón"; pide congruencia
Fabiola Campomanes abrió su corazón en la sala de La Granja VIP poco antes de la Gala de Salvación de este jueves y aceptó que su nominación directa en la semana 7 de la competencia sí la puso triste, sobre todo porque sintió la incongruencia de sus compañeros.
¿Qué sintió Fabiola Campomanes con su nominación en La Granja VIP?
"Ya no es igual y no vamos a mentir aquí", comenzó a decir Fabiola Campomanes al referirse a su nominación directa en La Granja VIP gracias a un Legado de Kike Mayagoitia que fue tachado como polémico.
Para la granjera, lo peor de su nominación fue que de inmediato comenzó a sentir una vibra diferente, de división, entre todos sus compañeros... ¡ella sabe que la llamada Familia bapoya a Kim Shantal y a "El Patrón" para ganar el Duelo de Salvación, algo que sí le dejó una sensación de tristeza!
El momento tenso de la tarde llegó cuando Eleazar Gómez, quien la escuchó atentamente, le recordó que él ya estuvo nominado en 6 ocasiones y logró sobreponerse:
"No estoy discutiendo, estoy dando un punto de vista a favor tuyo, y me extraña que tú, habiéndolo vivido, me lo estés haciendo hoy a mí, si se está saliendo de contexto la conversación, eso no me gustó", reclamó.
"No pasa nada, puedo con eso y más, pero lo que no voy a permitir más es que aquí se digan cosas que no son, como 'aquí apoyamos a todos' y eso no es cierto", expresó Fabiola Campomanes bastante molesta.
"El Patrón" le recordó a la actriz que es normal tener ese tipo de pensamientos porque a ella no le había tocado estar nominada hasta ahora: "No es teoría de conspiración, es así, no nos hagamos los que todos cultos, buena onda, todos tienen a su gente, pero a mí no me digan 'todo chill' cuando no es así", se defendió Fabiola.
"Si no estás conmigo, no estás conmigo: no pasa nada, pero no diga que son así cuando no es así", concluyó la actriz... ¡llovieron chispas con este debate tan pesado!
¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?
Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!
La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente:
- DOMINGO - LA GALA DE ELIMINACIÓN
- LUNES - COMPETENCIA DEL CAPATAZ
- MARTES - NOMINACIÓN
- MIÉRCOLES - ASAMBLEA
- JUEVES - SALVACIÓN
- VIERNES - TRAICIÓN