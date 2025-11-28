La Granja VIP se pone nostálgica: harán VIDEOS MUSICALES al estilo de los 90
Este viernes y sábado, los granjeros se organizarán y llevarán a cabo dos videos musicales con la estética y moda de los años 90.
Este viernes 28 de noviembre, el Tío Pepe le dio un anuncio muy especial a los granjeros: deben hacer dos videos musicales que tengan toda la estética de los años 90. Las canciones serán asignadas y cada equipo debe hacerse cargo de toda la realización, desde el vestuario hasta la coreografía.
