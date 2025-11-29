Devastación y sorpresa en La Granja VIP por recorte del presupuesto al 60%: "¡A dieta todos!”

César Doroteo dijo poco antes de conocer el veredicto del Tío Pepe que, para él, su trabajo como capataz de La Granja VIP se merecía un presupuesto del... ¡115 por ciento! Sin embargo, la evaluación no fue la esperada y esto desató sorpresa y molestia entre todos los granjeros.

¿Cómo reaccionó La Granja VIP al nuevo recorte de presupuesto?

Aunque el Tío Pepe resaltó que La Granja está limpia, los comederos de los cerditos quedaron muy bien hechos y todos los animalitos están bien cuidados en general, la falta de autoridad de Teo y algunos descuidos ocasionaron una dolorosa reducción del presupuesto el 60% que literalmente congeló a todas las celebridades.

"¿Y luego, Teo?", reclamó Eleazar Gómez casi de forma inmediata, mientras que La Bea y Kim Shantal se enfrascaron en una especulación sobre cuáles fueron las áreas prohibidas de La Granja que los peones usaron... ¡muchos aseguraron que se trató de las recámaras, aunque no quedó claro!

"¿O sea, el 60%? ¡Nos van a dejar la mitad de la comida! La neta yo sí no me lo esperé", dijo Gómez, mientras que Adame lo tomó con humor: "¡Entonces, a dieta todos! A pan y agua", gritó.

Otro granjero que no quedó contento para nada fue "El Patrón", quien se quejó de que siempre trabajen los mismos y, aún así, nunca sea suficiente: "Tú (Teo) hiciste un mucho mejor trabajo, entregamos todo nuestro tiempo y si alguien trabaja y se rompe la m4dr3 todos los días y da el extra, somos nosotros 4, a mí que no me vengan con tonterías porque no se vale", dijo el luchador visiblemente enojado.

Teo, quien recibió un gran abrazo por parte de sus amigos , no se quedó conforme con el informe del Tío Pepe: "Numeró 3 cosas que son mínimas, y para bajarnos el 30%... o sea, no", se lamentó poco antes de la Gala de Traición .

