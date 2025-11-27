Los tips de La Bea a Teo para ser un mejor capataz en La Granja VIP: ¿los aplicará?

Para César Doroteo, el capataz de la semana 7 de La Granja VIP , no todo es inmunidad y las comodidades de la suite: este trabajo también llegó con muchas responsabilidades que es muy complicado de cubrir en su totalidad... ¡el presupuesto depende de él y, por eso, La Bea le pasó algunos tips importantes!

VID

¿Qué consejos le dio La Bea a Teo para ser un capataz eficiente en La Granja VIP?

Nadie mejor que La Bea para darle consejos a Teo ahora que él es el capataz de la semana ya que ella misma tuvo esta responsabilidad por una semana y sabe lo duro que se pone en ocasiones poner a trabajar a los peones así como ver que las cosas en el huerto, el establo y en la casona marchen al 100.

Por eso, la standupera le pasó a Teo algunos tips que a ella le funcionaron muy bien: aprovechar los tiempos muertos, por ejemplo, es una buena estrategia para ella.

"En el que es como tiempo libre, que todos se están bañando y así, puedes ver que les terminen de dar su comida (a los animales) o si ya les toca guardarlos o así, otro tip que nos funcionó mucho a Lola y a mí para que se vea limpio es con la araña, arañar toda La Granja para que se vea limpia", aconsejó La Bea.

El abandono del huerto es otro de los temas que tienen bastante preocupado a Teo ya que nadie quiere trabajar ahí; por ello, La Bea le aconsejó que lo mejor es asignar labores pequeñas y por secciones para no encontrar negativas.

"El huerto otra vez está como abandonado, entonces hay que bajar tipo mañana y dejar así como poquito pero que todos estén haciendo de todo", explicó la joven... ¡esperemos que Teo sí haga caso de las sugerencias para obtener una buena calificación por parte del Tío Pepe!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente:

DOMINGO - LA GALA DE ELIMINACIÓN

- LA GALA DE ELIMINACIÓN LUNES - COMPETENCIA DEL CAPATAZ

- COMPETENCIA DEL CAPATAZ MARTES - NOMINACIÓN

- NOMINACIÓN MIÉRCOLES - ASAMBLEA

- ASAMBLEA JUEVES - SALVACIÓN

VIERNES - TRAICIÓN