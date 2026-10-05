La Granja VIP eliminado: Ver EN VIVO y GRATIS la eliminación de HOY domingo 4 de octubre; transmisión online de quién salió y es el quinto Granjero fuera de la segunda temporada

No te pierdas la cobertura minuto a minuto de lo que se vivirá este Domingo de Eliminación en La Granja VIP. Este 04 de octubre se revelará el nombre del cuarto eliminado del reality así como el nombre del Granjero número 21 que se une a la competencia en la quinta semana.

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¿Quiénes están en riesgo de abandonar La Granja VIP?

Este domingo 04 de octubre los Granjeros que se encuentran en riesgo de abandonar la competencia son 6: Fernando Lozada, Kenny Avilés, Natalia Alcocer, Azalia Ojeda, Manelyk González y Kunno, sin embargo los votos del público pueden hacer la diferencia ya que este tiene la oportunidad de salvar a uno de ellos.

¿Hasta qué hora puedes votar por tu Granjero favorito en esta eliminación de La Granja VIP?

Recuerda que la gala de eliminación de La Granja VIP comienza este domingo 4 de octubre a las 8:00 P.M. Deberás poner atención a las indicaciones de Adal Ramones, pues será él quien anuncie hasta qué momento se puede votar por los nominados.

¿Qué es el "Legado" en La Granja VIP?

Cuando uno de los Granjeros queda eliminado de la competencia deja algo llamado "Legado", esto se refiere a que nomina de forma automática a uno de sus excompañeros, esto puede afectar a cualquiera y pone en riesgo al Granjero o Granjera de quedar eliminado del reality. Por ejemplo, Carlos Trejo al salir de La Granja VIP el pasado domingo, dejó nominada a "La Bebeshita". Mañana lunes, sabremos quién queda nominado por El Legado.

