Eleazar Gómez agradece entre LÁGRIMAS experiencia de La Granja VIP: “Con mucha fortaleza”

Eleazar Gómez, quien confía en ganar el Duelo de Salvación de este jueves , se puso sensible ante las cámaras 24/7 de La Granja VIP y, entre lágrimas, hizo un recuento de su experiencia al interior del reality… ¡llegó muy lejos y piensa avanzar aún más en la competencia!

¿Por qué Eleazar Gómez LLORÓ ante las cámaras 24/7 de La Granja VIP?

"Sí estoy un poquito sentimental, pero no es de tristeza, es de alegría, de agradecimiento", comenzó a decir Eleazar Gómez con los ojos arrasados en el emotivo mensaje que le dedicó a sus fans para darles las gracias por su apoyo y para reiterar que la experiencia de La Granja VIP le cambió la vida.

El actor, quien a lo largo del reality se vio envuelto en toda clase de controversias que lo colocaron en la placa de nominación una y otra vez, se permitió tener un momento de introspección en el que recordó que ya está en la recta final de La Granja VIP y esto, claro, le encendió la nostalgia como nunca antes.

"Ha sido un gran esfuerzo, mi gente, ha estado fuerte, nos hemos mantenido aquí firmes, recios, con mucha fortaleza y con mi corazón siempre por delante para los esfuerzos, los trabajos, la convivencia...", continuó Gómez.

El granjero, quien calificó a La Granja VIP como una "gran experiencia" que le ha enseñado muchas cosas, sabe que llegar a la final al lado de su amigo Alfredo Adame no será fácil; sin embargo, él se mostró dispuesto a aprovechar cada minuto de su permanencia en el reality.

"Sigo motivado, sigo con toda la fuerza, sigo con toda la energía (…) si me ven así no es que esté triste; al contrario, estoy motivado, contento, feliz y muy agradecido con todos ustedes, gracias por su increíble trabajo, por su apoyo y por darme fuerza", explicó Eleazar con la voz quebrada por la emoción.

Para la celebridad, ha sido muy difícil mantenerse alejado de sus fans y de su familia; sin embargo, sentir su apoyo en cada eliminación lo mantiene enfocado y concentrado en ganar... ¿crees que logre superar los últimos obstáculos?

Con Kim Shantal y Alfredo Adame como los 2 primeros finalistas de La Granja VIP, el público se mantiene en vilo con lo que ocurrirá en los días siguientes... ¡faltan la Salvación y la Traición, así que no te pierdas las Galas en punto de las 09:00 de la noche a través de Azteca UNO!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: