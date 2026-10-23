¡Traición DOBLE! Natalia Alcocer al ser nominada por Fernando Lozada, decide nominar a Kunno en La Granja VIP

¡GOLPE BAJO! Natalia Alcocer es nominada por Fernando Lozada, el Granjero explica que era una venganza que tenía guardada por la eliminación de Pascal Nadaud y que ahora logró cumplir. Sin embargo, ante la Traición DOBLE, Natalia escogió nominar a Kunno, situación que generó fuertes palabras entre ellos, enmarcando la enemistad que ya tenían. Revive los que se dijeron en La Granja VIP.