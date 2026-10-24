La Granja VIP: Hoy, 23 de octubre un Granjero se une a la Tabla de Nominados, pero la decisión de Copetes cambió toda la estrategia de Fernando Lozada
Hoy, 23 de octubre fue Viernes de Traición en La Granja VIP, nominando a un Granjero a la Tabla de Nominados, pero todo cambio en un pequeño instante
Hoy, 23 de octubre en La Granja VIP, los Granjeros fueron sorprendidos por conocer una sanción que recibió Azalia Ojeda por su discusión con Rafael Mercadante. Además de darse a conocer el presupuesto semanal de los Granjeros, descubriendo que la baja en su ganancia fue por una travesura de Kunno. Al final, despues de conocer las promesas, Fernando Lozada salvó a uno de los Granjeros, pero todo cambio ante la decisión de “Copetes”. Revive todo lo que pasó en el reality.