Rafael Mercadante está inconforme con las acciones tomadas contra Azalia Ojeda en La Granja VIP; Adal Ramones aclara la situación
Aunque Azalia Ojeda recibió un castigo por sus fuertes comentarios en el reality, Rafael Mercadante menciona su inconformidad al respecto en La Granja VIP
A pocos minutos de que terminé La Gala de La Granja VIP, Rafael Mercadante alza la voz para decir que está inconforme con el castigo realizado a Azalia Ojeda, quien hizo fuertes comentarios de terceros durante una pelea. Ante tal situación, Adal Ramones aseguró que el castigo que obtuvo fue el adecuado, dejando clara la situación entre ellos. Así fue el momento en el reality.