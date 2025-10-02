Kike Mayagoitia ve a “El Patrón” como un reto emocionante en La Granja VIP: ¡lo conoce bien!

Kike Mayagoitia, la octava celebridad confirmada para La Granja VIP , se sinceró en una entrevista con Mallezaa y soltó las primeras impresiones que le dejó el tener que convivir con el luchador profesional Alberto del Río “El Patrón”: ¡sabe que el campeón es enfocado y competitivo, lo que lo convierte en todo un reto!

¿Qué dijo Kike Mayagoitia de Alberto del Río “El Patrón” previo a La Granja VIP?

En cierta parte del live protagonizado por Kike Mayagoitia, Mallezaa le preguntó a nuestro adorado granjero su opinión de cada uno de sus compañeros y obviamente lo que más llamó la atención fue cuando le tocó su turno a Alberto del Río “El Patrón”, el luchador de la WWE cuyo carácter firme quedó comprobado en el foro de Venga la Alegría hace unos meses.

De hecho, Kike estaba entrevistando a “El Patrón” en Venga la Alegría cuando se desató el conflicto entre el atleta y El Hijo del Vikingo , con quien se enfrentaría por el Megacampeonato de Lucha Libre AAA... ¡ahora van a coincidir en un ambiente totalmente distinto lleno de trabajo duro!

“Me emociona, Alberto del Río es una persona que es hijo de Dos Caras, que estuvo casado dos veces... me sé toda su vida, lo entrevisté dos veces y sé perfectamente cómo es el personaje que él ha ido construyendo que no es su vida personal”, explicó.

Mayagoitia aceptó que hablando de números “El Patrón” sí lo supera en peso y en estatura, pero su intención no es llegar a la violencia con él, sino aprender de él y verlo como un reto a vencer.

“Me gustan los retos, soy una persona que le encantan, entonces si tú me pusieras con King Kong a hacer algo lo voy a dar todo... y sí, sí es algo que me emociona (convivir con Alberto del Río)", concluyó.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

La Granja VIP, el reality show que fusionará la carrera fitness de Kike Mayagoitia con el carácter explosivo de “El Patrón”, se estrenará el próximo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO a las 08:00 de la noche: ¡no te pierdas las transmisiones 24/7 en Disney+ porque el chisme se pondrá buenísimo, sobre todo con estas actividades confirmadas por la producción!