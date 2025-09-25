Así fue la ESCANDALOSA pelea de Alberto del Río, “El Patrón”, a Venga La Alegría hace unos meses

Pasaron casi cuatro meses, pero por fin este 25 de septiembre Alberto del Río regresó a Venga La Alegría tras aquel escandaloso momento que protagonizó en su visita anterior.

Antes de poder caminar por la misma alfombra roja que los otros granjeros confirmados de La Granja VIP, tuvo que llevarle flores a “Margarita McKenzie” y dejar que nuestra “encargada de recursos humanos” le leyera la cartilla.

A continuación recordamos esa pelea que tuvo “El Patrón” y encendió las redes sociales en México.

"¡No eres bienvenido aquí!”, Margarita McKenzie ‘lee la cartilla’ a Alberto del Río ‘El Patrón’ TV Azteca [VIDEO] Alberto del Río, ‘El Patrón’, visitó el foro de Venga La Alegría para hablar de La Granja VIP, pero terminó ‘cuadrándose’ ante Margarita McKenzie.

Así fue la pelea de Alberto del Río, “El Patrón”, en Venga La Alegría

El 29 de mayo de 2025, el luchador profesional acudió a Venga La Alegría para platicar sobre su exitosa trayectoria y la pelea que tendría con El Hijo del Vikingo por el Megacampeonato de Lucha Libre AAA. Estuvo platicando con Kristal Silva, Sergio Sepúlveda y Kike Mayagoitia por varios minutos antes del incidente que se viralizó.

Sin embargo, “El Patrón” tuvo una visible molestia ante la presencia de El Vikingo, padre de su contrincante, en el foro del programa en vivo. De manera inesperada se le fue a los golpes y rompió la playera del otro luchador, mientras varios miembros del staff intentan desescalar la situación. El luchador profesional perdió el control y dijo que le estaban faltando al respeto.

En su arranque, Alberto del Río aventó una mesa al suelo y la rompió en pedazos. Todo esto provocó que fuera expulsado del foro de Venga La Alegría. Maru Silva, productora de Venga La Alegría, tampoco ocultó su enojo ante el incidente y pidió la intervención de seguridad.

Tras un buen regaño de “Margarita McKenzie”, quien le quería cobrar 35 mil pesos en daños (pero al parecer se arreglaron de otra manera), Alberto del Río regresó con éxito al programa matutino. Explicó que en aquella ocasión “perdió el temperamento” y se disculpó en varias ocasiones. “Lamento todo lo que pasó”, dijo.

“El Patrón” también se declaró “encantado” de ser parte de La Granja VIP, donde sacará a relucir su disciplina.