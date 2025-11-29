Kim Shantal y La Bea defienden su unión con el Team Muro de La Granja VIP: “Movemos las fichas”

Kim Shantal y La Bea saben que muchos granjeros las critican por su inesperada amistad con sus rivales Eleazar Gómez y Alfredo Adame, quienes se mantienen imbatibles en el llamado Team Muro de La Granja VIP ... ¡ellas no lo ven como una traición, sino un acercamiento por conveniencia!

¿Qué dijeron Kim Shantal y La Bea de su acercamiento con el Team Muro?

La Bea y Kim Shantal aprovecharon un momento de descanso para echar chisme en las habitaciones de La Granja VIP y hablar de su polémica estrategia que tantas críticas les generó: su sorpresiva cercanía con Eleazar Gómez y Alfredo Adame, los miembros del Muro.

"Nosotros estamos conscientes de que estamos jugando nosotros, necesitamos hacer alianzas en momentos porque si no terminamos en la placa y uno se va y no, queremos estar unidos, nosotros nos vamos a proteger y no somos el Muro ni somos parte del Muro", explicó Kim Shantal.

"Que tú estés con ellos (Adame y Eleazar) no significa que seas parte de ellos o que te representen, ahorita estamos moviendo las fichas, porque si no hubiéramos hecho esto quizá hubiéramos terminado nosotras dos en la placa", aseguró Shantal.

Para la influencer, quien ganó la salvación en el duelo de este jueves , es importante mantener relaciones con los rivales para sacar provecho, una táctica que apoyó La Bea.

"Que nos hayan funcionado para nuestra estrategia es diferente a que seamos amigos, eso es otra cosa", concluyó La Bea... ¡vaya chisme se soltaron ambas granjeras la tarde de este viernes!

