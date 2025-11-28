¿Ya no habrá más Caracaqueo en La Granja VIP? ¡Kim Shantal y La Bea aclaran rumores!

El destino del Cacaraqueo de La Granja VIP , el divertido podcast de chismes impulsado por La Bea, Teo y Kim Shantal que se convirtió en todo un éxito desde su primera emisión, fue aclarado por sus creadoras en un breve mensaje... ¿es verdad que este programa "murió" por motivos como la nominación de Kim Shantal?

¿Ya no habrá más Cacaraqueo en La Granja VIP?

Luego de la Salvación de Kim Shantal que encendió los ánimos en La Granja VIP , la influencer y todos los miembros del Team Cacaraqueo se reunieron ante una de las cámaras 24/7 para soltar unos avisos que, sin duda, dejaron un buen sabor de boca entre los fans... ¡el podcast no "murió" al final y nos seguirá entreteniendo con sus chismes granjeros de actualidad!

"Sí, mañana (viernes) va a haber Cacaraqueo, pero en el día porque hay fiesta", dijo La Bea antes de que todos sus compañeros le recordaran que no tan temprano porque será un día de mucho trabajo... ¡el Tío Pepe visitará las instalaciones y todos quieren darle una buena impresión!

"Sí, mañana Cacaraqueo en cualquier momento", confirmó La Bea con toda la actitud... ¡luego de la tormenta, el triunfo de Kim Shantal volvió a traer la calma entre los miembros de su Team!

Como ves, es súper importante estar al pendiente de la transmisión 24/7 de La Granja VIP para disfrutar de una vez más del Cacaraqueo, el divertido podcast que se convirtió en todo un símbolo de este reality show de TV Azteca.

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: