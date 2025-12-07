La Bea habla de su “versión BORRACHA”, ¡la más divertida en La Granja VIP! “Me la pasé bien”

La fiesta de los viernes de La Granja VIP dejó muchas anécdotas divertidas entre los granjeros y un poco de resaca, pero también nos dio la oportunidad de ver a las celebridades en su faceta más divertida como fue el caso de La Bea, quien habló de su "versión borracha" ante las cámaras 24/7: ¡entérate!

¿Qué dijo La Bea de su "versión borracha" en La Granja VIP?

Teo y La Bea se sinceraron ante las cámaras 24/7 de La Granja VIP y se mostraron felices de permanecer en este reality ya que, según ellos, el proyecto les permitió mostrarle todas sus facetas al público sin filtros ni personajes, desde las más divertidas hasta las más incómodas.

Al respecto, La Bea le reveló a la audiencia que, por ejemplo, la noche del viernes conocieron su "versión borracha", la más divertida de todas... ¡aceptó que tenía 2 meses sin beber y por eso se desató un poco luego de la Doble Traición que por cierto la colocó en la placa de nominados !

"Ayer conociste mi versión borracha, y creo que fue una gran versión, no he escuchado quejas más que la de mi mamá seguramente... la verdad estuvo muy divertido, me la pasé muy bien, ¡y eso que fue poquito!", reveló La Bea.

La fiesta semanal de La Granja VIP con carnita asada fue uno de los principales temas de conversación de las celebridades, quienes en medio del trabajo campirano y el relax se dieron a la tarea de recordar todo lo que pasó esa noche... ¡realmente se desataron!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: