ÚLTIMA HORA: Estos fueron los granjeros afectados por LA TRACIÓN de Kim Shantal en La Granja VIP de este 05 de diciembre

Poco a poco nos acercamos a la gran final de La Granja VIP, un reality que ha sacado el lado más animal de nuestros granjeros donde absolutamente todo, TODO puede suceder y qué día tan impredecible como lo es hoy, el temido viernes de Traición, donde como sabrás, un nuevo granjero será nominado y correrá riego de abandonar el programa.

Y es que durante el jueves de Salvación pudimos ver a Kim Shantal ganar esta dinámica, por lo que este viernes consiguió el beneficio de poder modificar la placa de nominados, donde además la vimos salvar a Alfredo Adame, aunque esta semana, El Huevo Dorado duplicó a los traicionados, por lo que sentenció el futuro de Fabiola Campomanes y el de Sergio Mayer, quien también nominó a La Bea.

¿Quiénes están nominados en la semana 8 de La Granja VIP?

Con la Traición de Kim Shantal a Sergio, este nominó a La Bea, quienes se han sumado a Fabiola Campomanes misma que subió desde el lunes en el Legado, César Doroteo y Alfredo Adame por votos en la Asamblea.

¡Kim despacha a Fabiola y Adame en la Salvación! Revive lo mejor de La Granja VIP TV Azteca [VIDEO] Kim sorprende en La Granja VIP y gana La Salvación ante Fabiola y Adame, mientras que Sergio asegura que los del ‘cacaraqueo’ les tienen miedo. ¡Revívelo!

Con las tensiones y roces de cada día, La Granja VIP ha entrado en un punto donde no hay retorno, pues alianzas, estrategias, traiciones… Todo sucede en este juego individual.

¿Quiénes son los nominados de la semana 8 de La Granja VIP?

Fabiola Campomanes

César Doroteo

La Bea

Sergio Mayer Mori

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Es importante que sepas que las votaciones YA están abiertas para que puedas ayudar a ayudar a uno o más granjeros a que permanezcan dentro de este gran reality show.

Para votar debes entrar a nuestro sitio web oficial o la app TV Azteca En Vivo donde contarás diariamente con 10 votos, mismos que puedes distribuir como quieras.

Recuerda que si respondes una breve encuesta automáticamente tendrás 10 votos extras, mismos que podrás usar de la manera en que tú quieras, pues eres el granjero más importante.

¡No te pierdas estos últimos días de La Granja VIP!

