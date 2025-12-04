¡"El Patrón” rifará un SALUDO de “La Roca” si votas por Teo en La Granja VIP! Esto es lo que debes saber

"El Patrón" se solidarizó con César Doroteo , quien quedó condenado a estar nominado hasta el domingo debido al controvertido poder del Huevo Dorado de la semana 8 , y prometió rifar un video personalizado del luchador y actor Dwayne Johnson "La Roca" entre todos aquellos fans que voten por Teo para que permanezca en la competencia de La Granja VIP... ¡entérate!

¿Cómo podrías ganarte un videosaludo personalizado de "La Roca"?

Ya es una tradición que los granjeros hagan promesas de cumplir retos o que rifen toda clase de premios para obtener los votos del público: Kim Shantal, por ejemplo, abrazó a una gallina por primera vez , Teo se rapó y "El Patrón" prometió una función de lucha con todo y cervezas gratis.

Ahora, "El Patrón" volvió a acaparar los reflectores cuando se unió a la campaña del Team Cacaraqueo para pedir votos a favor de Teo e incluso fue más allá cuando aseguró que se animaría a pedirle a su amigo "La Roca" un favor especial a pesar de que nunca lo ha hecho... ¡y todo para que el influencer no sea eliminado!

"No se les olvide votar por mi gran amigo Teo (…) Teo se queda hasta el domingo, va para la plancha caliente, tómele screenshot a su voto por Teo, lo mandan, lo vamos a poner y el ganador o ganadora se va a llevar un video personalizado completo de "La Roca", sí, de Dwayne Johnson, lo voy a conseguir para el afortunado pero tienen que ir a votar", prometió Alberto del Río antes las cámaras 24/7.

Tener un video personalizado de "La Roca" con un saludo puede sonar como un reto complicado, pero "El Patrón" se mostró confiado en que sí logrará obtenerlo porque el también actor es su amigo.

"Es mi buen amigo y nunca le he pedido un favor de un video porque es un hombre muy ocupado, pero si ustedes ayudan a Teo, le pido el favor y no me lo niega, porque yo sé que no me lo niega, así que a votar por favor mi México", prometió Del Río.

Teo se quedó con la boca abierta ante semejante ofertón y reconoció, con una sonrisa, que hasta le dieron ganar de votar por él mismo para ver si se ganaba el saludo de "La Roca"... ¡así que ya sabes, lo único que tienes que hacer es votar por Teo y mandar una captura de pantalla de tu voto a las redes sociales de "El Patrón" para entrar a la rifa!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: