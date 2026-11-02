¡Se la cobró! Pablo Montero da a conocer a que le pasa El Legado a Daniela “Bebeshita"; revela cuál fue su decisión en La Granja VIP

Al inicio Pablo Montero recibió varios comentarios, entre ellos los de Natalia Alcocer al anunciarle que sus huevos ya se habían roto, así que ya eran “papás”. Sin embargo, el Granjero eliminado no tardó en dar a conocer que pasaba El Legado a Daniela “Bebeshita”, recordando los pleitos que tuvieron en la semana, además de recalcar que la había escogido porque ya era momento de que estuviera en la Tabla de Nominados en La Granja VIP. De ser Capataz ahora se convierte en Nominado de la semana 9.