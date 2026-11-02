Daniela “Bebeshita” da a conocer que Granjero se va con ella a la cena romántica que compró en La Granja VIP
¡Habrá mucho romance en La Granja VIP! Daniela “Bebeshita” revela a qué Granjero va a llevar a una cena romántica, con un costo de 7 mil en el presupuesto
¡Es momento de decidir! Daniela “Bebeshita” después de comprar una costosa cena romántica de 7 mil, toma una intensa decisión. En un inicio declaró que ya tenía una decisión, pero que era un Granjero que se había portado muy mal con ella. Después de varias dudas, la Granjera escoge finalmente a Kevyn “Bicolor” Contreras en La Granja VIP