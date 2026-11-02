Daniela “Bebeshita” da a conocer que Granjero se va con ella a la cena romántica que compró en La Granja VIP

¡Es momento de decidir! Daniela “Bebeshita” después de comprar una costosa cena romántica de 7 mil, toma una intensa decisión. En un inicio declaró que ya tenía una decisión, pero que era un Granjero que se había portado muy mal con ella. Después de varias dudas, la Granjera escoge finalmente a Kevyn “Bicolor” Contreras en La Granja VIP