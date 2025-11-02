¿Qué pasó con el Show de Freddy en La Granja VIP? El importante CAMBIO que anunció Alfredo Adame

El Show de Freddy de La Granja VIP logró convertirse en toda una tradición de los sábados gracias al carisma de las celebridades participantes y al talento de Alfredo Adame como conductor; sin embargo, la tarde de este sábado los fans se toparon con una sorpresa cuando el "Golden boy" anunció que este 01 de noviembre no disfrutaremos de la divertida dinámica... ¿pero qué pasó?

¿Qué cambio anunció Alfredo Adame para el Show de Freddy en La Granja VIP?

Las últimas horas no han sido fáciles para los granjeros: primero, las emociones llegaron a su punto máximo en el Viernes de Traición que dejó a Omahi y a Kike Mayagoitia como los nominados , mientras que este sábado todos estuvieron concentrados en la elaboración de un calendario sexy para obtener más comida para la siguiente semana.

Debido a toda esta avalancha de anuncios inesperados, los granjeros optaron por descansar toda la tarde del sábado y, por ello, el Show de Freddy se recorrió de día como el mismo Alfredo Adame se encargó de anunciarlo ante las cámaras 24/7 del reality:

"El Freddy Show Internacional se pasa a mañana domingo (02 de noviembre) a la misma hora, 08:00 de la noche, y bueno, pues se van a divertir", expresó el "Golden boy", quien por cierto no perdió la oportunidad de bromear con las ganas de descansar de todos sus compañeros.

"Como ven, ya están cansados, esta gente no es profesional, esta gente no sabe lo que es la vida del entretenimiento, son unos novatos, entonces mañana lo vamos a hacer. El rating está en Freddy Show Internacional, muchas gracias", continuó el actor con las carcajadas de Lola Cortés de fondo... ¡la celebridad se dejó ver mucho más tranquila y relajada!

Como ves, no hay nada que temer... ¡aún hay Show de Freddy para rato, sólo que ahora en lugar del sábado lo veremos en la transmisión 24/7 de La Granja VIP este domingo 02 de noviembre a las 08:00 de la noche!

