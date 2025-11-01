¡Nuevo calendario CANDENTE de La Granja VIP por comida! La dinámica que sorprendió a todos

La Bea hizo un buen trabajo como capataz de La Granja VIP y esto se vio reflejado en un aumento en el presupuesto del 70% para la cuarta semana de competencia... ¿pero nuestros granjeros se animarán a posar con poca ropa para obtener un poco de más comida? ¡Entérate del reto que encendió las redes sociales!

¿En qué consiste la dinámica del "calendario candente" de La Granja VIP?

El Tío Pepe, el Mayoral de La Granja VIP, dejó en claro en su evaluación semanal que aunque el desempeño de los peones dejó mucho que desear, bajo la gestión de La Bea se lograron corregir varias fallas y, por ello, les aumentó el presupuesto un 20% para quedar en 70 por ciento.

Sin embargo, una nueva sorpresa llegó cuando Adal Ramones anunció que este número puede subir a un 80% si los granjeros participan en una sexy dinámica en la que tendrán que recurrir a toda su creatividad: ¡el armado de un "calendario candente en donde celebridades como Kike Mayagoitia y "El Patrón" mostrarán lo mejor de sus encantos!

"Antes de desconectarme, quiero decirles que hay una opción para aumentar más el porcentaje de comida, pero tienen que trabajar este sábado", advirtió Adal Ramones antes de explicar el reto con todo detalle:

"Van a producir un calendario muy atrevido como sólo La Granja VIP lo puede hacer: tendrán que hacer la producción, las fotos, el maquillaje, todo, y el público en redes será quien juzgue", detalló el conductor.

Los resultados serán dados a conocer en la Gala del domingo por la noche y, como ves, de ti depende que las celebridades tengan un presupuesto autorizado del 80% o se queden sólo con el 70%... ¡estate atento al 24/7 y a nuestras redes sociales para participar!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: