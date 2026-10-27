SEGUNDO NOMINADO de La Granja VIP: Natalia Alcocer queda en riesgo de eliminación por el Poder de la Herradura que obtuvo “Mono” Osuna

Este lunes 26 de octubre se confirmó el nombre del segundo nominado de La Granja VIP, de la semana 8 de la competencia, quién es Natalia Alcocer, esto fue decidido por Mario “Mono” Osuna, quién el pasado 25 de octubre durante la Gala de Eliminación obtuvo el Poder de la Herradura, luego de vencer a Rafa Mercadante en una competencia, el beneficio consistió en poder hacer una nominación directa este lunes durante la Gala.

¿Cómo se elige al primer nominado de la semana en La Granja VIP?

El primer nominado o nominada de La Granja VIP, se elige mediante el “Legado”, este consiste en que el Granjero o Granjera que queda eliminado de la competencia, antes de salir, deja nominado o nominada de forma directa a uno o una de sus compañeras. Esta decisión no puede cambiar y es definitiva. Esta información se revela durante las Galas de día lunes de La Granja VIP, las cuáles puedes ver a través de nuestro sitio web o la señal abierta de Azteca UNO, en punto de las 8: 30 pm.

Por otro lado, cuando “La Coreañera” salió del reality dejó como legado su nominación a Manelyk y cuando María Karunna quedó como la segunda eliminada de La Granja VIP dejó nominada, nuevamente, a Manelyk. Por su parte, Pascal Nadaud, quién fue el quinto eliminado de la competencia, dejó nominado a Kevyn Contreras “Bicolor” y Pimpinela Escarlata, quién fue el sexto en quedar fuera, dejó como parte de su Legado, nominado a Fernando Lozada. En esta última ocasión Azalia Ojeda fue quién dejó su “Legado”; es decir, nominación, para la semana 8.

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¿Cómo se elegirán a los próximos nominados de La Granja VIP, en la semana 8?

El próximo nominado se definirá el martes en El Duelo, donde dos Granjeros se enfrentarán en una competencia, uno elegido por el Capataz y otro mediante votos del público, quién gané logrará salvarse y quién pierda automáticamente estará nominado o nominada, por lo que estará en riesgo de quedar fuera de la competencia.

Los próximos nominados de la semana 8 se irán definiendo mediante las dinámicas que se realicen en la Galas, por lo que es sumamente importante que veas cada transmisión en punto de las 8: 30 pm a través de nuestro sitio web y por supuesto que actives las notificaciones de nuestro sitio web y nos sigas en todas nuestras redes sociales para que te enteres de quiénes se suman a la Tabla de Nominación de la semana 8.