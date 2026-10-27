AL MOMENTO: Julio queda DESCALIFICADO del Juego por el Capataz y recibe un fuerte regaño por parte de Adal Ramones

Julio Camejo quedó descalificado del Juego por el Capataz de La Granja VIP después de recibir un fuerte llamado de atención de Adal Ramones. El conductor cuestionó su comportamiento durante la clasificación y anunció que perdería la oportunidad de disputar el cargo, pese a haber conseguido inicialmente su pase.

¿Por qué Julio Camejo quedó descalificado del Juego por el Capataz?

Al terminar la prueba clasificatoria, los lugares para la siguiente etapa habían quedado en manos de Daniela Alexis “Bebeshita”, Natalia Alcocer, Rafael Mercadante y Julio. Sin embargo, antes de continuar, Ramones se dirigió a los granjeros para advertir que durante el reto habían ocurrido conductas que no se permitirían en la competencia.

El presentador señaló directamente a Camejo y a Kevyn “Bicolor” Contreras, a quienes les reprochó no haberse tomado el juego con la seriedad que merecía. Su mensaje incluyó una exigencia de respeto hacia sus compañeros, su colega Kristal Silva y el público que sigue el programa. “En La Granja se compite con garra, con entrega y con respeto”, expresó antes de comunicar las consecuencias. Después se dirigió al actor: “Julio, por tu comportamiento durante el juego de clasificación quedas descalificado del juego del Capataz”.

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La explicación del conductor se centró en la actitud de ambos durante la prueba: Kevyn comenzó a molestar a Julio mientras jugaban y los dos empezaron a hacer bromas durante la competencia. Por esa actitud, Bicolor tampoco podrá competir y Niurka ocupa el lugar de Julio.

Con ese cambio, la disputa por El Capataz quedó integrada por Natalia, Bebeshita, Mercadante y Niurka, mientras los dos sancionados quedaron fuera de ese juego.

Camejo ya había ocupado el puesto de El Capataz en dos ocasiones, durante la primera y la séptima semana.

¿Cuántas veces ha sido Capataz Julio Camejo en La Granja VIP?

Camejo ha ocupado el puesto de El Capataz en dos ocasiones: durante la primera y la séptima semana. En su gestión más reciente, el cuidado de los animales y las sanciones que afectaron el presupuesto fueron parte de una discusión con Manelyk González, quien planteó que, después de más de un mes de competencia, los granjeros debían realizar sus tareas con mayor precisión para mejorar las evaluaciones del Tío Pepe.

