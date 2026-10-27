ÚLTIMA HORA: Rafael Mercadante es el PRIMER NOMINADO de la semana 8 en La Granja VIP, por El Legado de Azalia

Ante la eliminación de Azalia Ojeda, aunque la Granjera salió de La Granja VIP cuenta con un gran beneficio, ya que tiene el poder de nominar a uno de los Granjeros a la Tabla de Nominados, poniéndolo en riesgo de ser eliminado en la semana 8 y quitándole la oportunidad de enfrentarse en el Juego del Capataz. Al final, la Granjera decidió seleccionar a Rafael Mercadante, convirtiéndolo en el primer nominado.

Aunque ahora se posiciona en la Tabla, no debemos caer en la desesperación, ya que aún quedan varios días para poder salir de la placa, por lo que debe aprovechar los días restantes para poder ser salvado.

¿Quiénes quedan en La Granja VIP?

Ya vamos en la semana 8, hasta el momento ya hay 8 eliminados y una expulsión, haciendo que la lista de integrantes se haga más pequeña conforme pasan los días. Ellos son los Granjeros que aún permanecen en La Granja VIP:



Ivonne Montero

Kevyn Contreras "Bicolor"

Kunno

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

Niurka Marcos

Daniela Alexis "Bebeshita"

Natalia Alcocer

Manelyk González

Mario "Mono" Osuna

Julio Camejo

Pablo Montero

Conforme pasen los días, veremos que algunos Granjeros se van a unir a la Tabla de Nominados, en especial por las múltiples dinámicas en las que varios pueden obtener la Salvación o estar en riesgo de Eliminación. Dentro de los Granjeros que han sido eliminados se destacan los siguientes en orden de salida:



La Coreañera María Karunna Carlos Trejo Kenny Avilés Pascal Nadaud Pimpinela Escarlata Mónica Escobedo fue expulsada Azalia Ojeda.

¿Quién fue el sexto eliminado de La Granja VIP?

El sexto eliminado de La Granja VIP fue Pimpinela Escarlata, quien tuvo que pasar el Legado a Fernando Lozada, haciendo que el Granjero durante esa semana estuviera en riesgo de ser eliminado pero pudo salvarse en el Juego de Salvación.

Ahora, en la semana 8 el primer nominado deberá hacer todo lo posible por obtener su salvación en los siguientes días, ya que aún Rafael Mercadante tiene varias oportunidades en el reality con las dinámicas que se hacen.

