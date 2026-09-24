¿Quién gana el juego de “Salvación” en La Granja VIP?; esto se sabe del Granjero que sale de la Tabla de Nominados

Como cada jueves en La Granja VIP se lleva a cabo el juego de “Salvación” en donde los Nominados tienen la oportunidad de enfrentarse en una competencia y solo el ganador o ganadora dejará de permanecer en riesgo de abandonar la competencia ya que saldrá de la Tabla de Nominación. Hasta el momento se desconoce quién es el nominado o nominada que queda salvado ya que será hasta la Gala de este jueves que se decida todo, es por eso que re recomendamos no perderte ningún detalle de la transmisión, misma que empieza en punto de las 8:30 pm a través de Azteca UNO.

¿Cómo se lleva a cabo el juego de “Salvación de La Granja VIP?

Este juego consiste en que los Nominados de La Granja VIP se tendrán que enfrentar en una competencia de destreza y habilidades físicas donde el tiempo en el reloj será un importante factor a vencer. Los circuitos que pueden enfrentar los nominados pueden tener laberintos, uso de pelotas, figuras y cualquier otra cosa que implique completar una prueba. Solo quien logre terminar la prueba de forma rápida y correcta saldrá de la Tabla de Nominación.

Los nominados de la tercera semana de La Granja VIP son Manelyk, Kenny Avilés, Carlos Trejo, Julio Camejo, Kevyn Contreras “Bicolor” y Azalia Ojeda “La Negra”, sin embargo estos últimos dos nominados no podrán participar en el juego de “Salvación” debido a que recibieron una sanción disciplinaria.

¿Qué Granjeros han ganado el juego de “Salvación” de La Granja VIP?

La primera semana de La Granja VIP la nominada que ganó el juego de “Salvación” fue María Karunna mientras que en la segunda semana Azalia Ojeda “La Negra” obtuvo la victoria y salió de forma automática de la Tabla de Nominación. Este juego es muy importante ya que es la única forma que tienen los nominados de librarse del riesgo de abandonar la competencia.

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¿Cómo votar para salvar a un nominado de La Granja VIP?

Votar para salvar a uno de los nominados de La Granja VIP es muy sencillo, solo debes acceder al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de los Granjeros que están nominados y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.