Recicla los frascos de perfumes para crear un florero original

Los frascos de perfume cuando quedan vacíos terminan en la basura por lo que te vamos a contar cómo reciclarlos para transformarlos en hermosos floreros originales para decorar tus espacios.

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Con estas ideas podrás combinar lo que es creatividad, reciclaje y jardinería para obtener los mejores objetos decorativos. Ahora manos a la obra para reciclar los frascos de perfume.

¿Cómo reciclar los frascos de perfume?

Lo primero es retirar cuidadosamente el atomizador del perfume. Verifica si está a presión o se desenroscarlo con ayuda de una pinza pequeña. Luego vas a realizar una limpieza profunda para eliminar los restos de fragancia.

Coloca agua caliente, unas gotas de detergente y una cucharada de arroz crudo dentro del frasco. Cuando lo agites vas a ver que los granos de arroz desprenden los residuos que permanecen adheridos a las paredes internas. Después, se debe enjuagar muy bien el envase antes de utilizarlo.

Para este tipo de proyectos se recomienda elegir especies que se desarrollen en agua y sean relativamente resistentes. Las más recomendadas son los potus, singonios y tradescantias, cuyos esquejes pueden colocarse directamente dentro de los frascos para favorecer el desarrollo de nuevas raíces.

Introduces el tallo en el recipiente procurando que el nudo de la planta quede sumergido. De ese punto comenzarán a desarrollarse las raíces. Manten el agua limpia y renovarla periódicamente para que no se deteriore.

Estas son grandes ideas.|Pinterest

Una decoración personalizada

La principal ventaja de esta propuesta es que puedes convertir cada frasco en una pieza diferente. Debido a que puedes contar con diversos diseños, tamaños y formas vas a poder hacer composiciones variadas y adaptarlas a distintos sectores de la vivienda.

Puedes colocar un pequeño lazo de yute, hilo o cuerda fina alrededor del cuello del recipiente. De esta manera se puede conseguir una apariencia rústica y moderna al mismo tiempo.