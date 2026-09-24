¿Por qué Kevyn y Azalia NO pueden pelear la Salvación? Esta es la única forma de no ser eliminados de La Granja VIP

Los nervios por la tercera gala de eliminación en La Granja VIP están a todo lo que da, en especial porque está por definirse quién se llevará la salvación. No obstante, los que no tendrán la oportunidad de acceder a este codiciado beneficio, son Kevyn Contreras "Bicolor" y Azalia Ojeda, que si bien no acumularon tantos puntos en la Asamblea, fueron nominados por cometer una grava falta de respeto que no podía quedar sin sanción.

Esto significa que será el público el que decida si permanecen o no en la competencia. Por esta razón es que también se les excluyó de cualquier beneficio con el "Huevo dorada" y, tal como Adal Ramones sentención, sus nombres ya estaban clavados en la tabla directamente.

¿Qué pasó con Kevyn Contreras y Azalia? Esta es la razón detrás de su fuerte castigo en La Granja VIP

La llamada de atención hacia los Granjeros fue porque faltaron al reglamento y no cumplieron con el punto de "no contacto físico". Según lo que ellos mismos explicaron cuando fueron puestos en evidencia, estaban jugando pesado y fue por eso que Azalia le dio una cachetada a Kevyn en La Granja VIP, un gesto que desató gran indignación y que tuvo que ser revisado de inmediato.

Si ninguno de los dos fue expulsado por este mal comportamiento, fue solo porque aseguraron que se trató de una broma y que no era una pelea como tal. Aun así, se les hizo la advertencia de que esta situación no podía repetirse.

¿Quiénes jugarán por la Salvación en La Granja VIP? Así quedó el panorama tras el "Huevo dorado"

Además de que Azalia Ojeda y Kevyn "Bicolor" dependerán por completo de los votos del público, el que tampoco tendrá oportunidad de disputar la salvación es Carlos Trejo. Esto porque Manelyk fue la ganadora del "Huevo dorado" y su beneficio era "clavar a alguien en la tabla hasta el domingo", por lo que eligió al "cazafantasmas", lo que significa que tampoco podrán salvarlo en el Viernes de traición y también tendrá que confiar en sus fanáticos para no quedar fuera.

De esta manera, los que podrán disputar el beneficio de librar la nominación, son: Julio Camejo, Kenny Avilés y Manelyk, que quedó en riesgo automáticamente como parte del legado de María Karunna, la segunda eliminada de La Granja VIP.