Si las hebras son finas o existe poca densidad de pelo, la elección del corte puede modificar la percepción visual de la cabellera. Es por ello que traemos para ti estos 6 cortes bob que puedes pedir si tienes poco cabello y quieres aparentar más volumen en octubre. Si quiere una recomendación de una especialista, Ke Taylor tiene 7 buenas opciones para ti.

Los 6 cortes bob para aparentar una buena melena

1. Bob recto: Es una de las alternativas más asociadas con una apariencia de mayor grosor. Allure explica que este corte utiliza una línea inferior limpia y prácticamente una sola longitud, lo que concentra las puntas en un mismo nivel. Asimismo, puedes optar por estas 4 ideas para hacer broches para el cabello inspirados en Huntrix.

6 cortes bob que puedes pedir si tienes poco cabello y quieres aparentar más volumen en octubre|IA

2. Bob nórdico: Se caracteriza por terminar aproximadamente a la altura de la barbilla, con puntas rectas y una estructura de una sola longitud. La raya lateral profunda puede generar una percepción de mayor volumen y que el corte funciona especialmente bien sobre cabello fino.

3. French bob: Es otra alternativa corta, con una longitud habitual entre los pómulos y la mandíbula. Este corte puede incorporar una forma redondeada y texturización interna sutil, sin capas visibles.

4. Bubble bob: Combina una base recta con una forma redondeada y capas internas muy discretas. Esta variante conserva el peso en la parte inferior gracias a una base compacta, mientras una ligera graduación suaviza los bordes.

5. A-line bob: Mantiene una parte posterior más corta y aumenta la longitud hacia el frente. Esta variante puede aportar una apariencia de mayor volumen en cabello fino. Una recomendación es reducir el uso de calor durante el secado, porque una manipulación excesiva puede hacer que las hebras finas parezcan todavía más delgadas.

6. Bob graduado: En este caso, las secciones posteriores quedan progresivamente más cortas para generar elevación y estructura. La longitud puede adaptarse según la textura y la cantidad de cabello disponible.