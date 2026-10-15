¿Quién gana el “Juego de Salvación” en La Granja VIP?; esto se sabe del nominado que podría salvarse de ser el sexto ELIMINADO de la competencia

Es oficial, este sexto jueves de La Granja VIP los cuatro Nominados competirán en el “Juego de Salvación” donde buscarán salir de la Tabla de Nominación y dejar de estar en riesgo de abandonar el reality. Hasta el momento se desconoce quién será el ganador o ganadora. Actualmente los nominados son Kevyn Contreras “Bicolor”, Azalia Ojeda “La Negra”, Julio Camejo y Mario “Mono” Osuna. Podrás descubrir quién logra salvarse durante la Gala de este 15 de octubre.

La Granja VIP: ¿Cómo se determina que nominado gana el “Juego de Salvación”?

Para determinar qué Granjero sale de la Tabla de Nominación se lleva a cabo el “Juego de Salvación”, el cuál consiste en una competencia explicada por la Conductora Kristal Silva. Esta se basa en un reto que desafía las destrezas y habilidades de los nominados, tanto físicas como mentales. Suele conformarse por un circuito con pruebas a superar en un tiempo específico; es decir, el tiempo en el reloj juega un papel sumamente importante ya que solo el más rápido o rápida logrará obtener la victoria.

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La Granja VIP: ¿Qué nominados han ganado el “Juego de Salvación” durante la competencia?

No cabe duda que obtener el triunfo del “Juego de Salvación” en La Granja VIP es lo más anhelado por los nominados de cada semana ya que es su oportunidad para salir de la tabla y dejar de estar en riesgo de abandonar la competencia. Hasta el momento los ganadores de este juego han sido María Karunna, Azalia Ojeda “La Negra”, Kevyn Contreras “Bicolor” e Ivonne Montero.

La Granja VIP: ¿Cómo votar para salvar a uno de los nominados de la sexta semana?

El voto del público es decisivo para salvar a uno de los Granjeros que se encuentran en la Tabla de Nominación y hacer que salgan de ella. Realizar el proceso es gratuito y muy sencillo.

Lo que deberás hacer es ingresar al sitio web de Azteca UNO, una vez que estés dentro deberás dar click en la sección “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior derecha, una vez que ingreses deberás seleccionar la palabra “VOTO” la cual se encuentra en la parte superior y listo. Automáticamente te aparecerá el nombre de todos los nominados y deberás votar por tu favorito. Tendrás una cantidad de 10 votos disponibles, mismos que puedes repartir como más lo prefieras. Por otro lado, también puedes hacer esto de forma directa dando CLICK AQUÍ.