¿Quiénes son los 4 nominados de la tercera semana de La Granja VIP?; esto es lo que se sabe hasta el momento

Hasta el momento solo se sabe el nombre de dos Granjeras nominadas; Manelyk y Kenny Avilés. Sin embargo, este Miércoles de Asamblea se dará a conocer el nombre de los dos participantes que se unen a la Tabla de Nominados por lo que te recomendamos no perderte la transmisión de la Gala este 23 de septiembre a través de la señal de Azteca UNO en punto de las 8: 30 pm.

¿Qué se vivirá este Miércoles de Asamblea en La Granja VIP?

Cada Miércoles en La Granja VIP se lleva a cabo una “Asamblea” la cuál consiste en un enfrentamiento cara a cara entre los Granjeros donde estos otorgan votos a sus compañeros para que queden nominados, por otro lado deberán expresar las razones de por qué están tomando esa decisión. Este es uno de los momentos más tensos de la semana ya que se exponen discusiones, alianzas y hay fuertes confrontaciones. La Asamblea ocurrirá de forma en vivo y podrás ver la transmisión a través de nuestro sitio web o la señal abierta de Azteca UNO en punto de las 8: 30 pm, tiempo del centro de la Ciudad de México. Por otro lado, te recomendamos activar las notificaciones de nuestro sitio web para enterarte de todas las noticias más relevantes de La Granja VIP, votaciones y todo lo referente al reality.

¿Cómo votar por tu Granjero favorito en La Granja VIP?

El papel del público es fundamental en La Granja VIP ya que este tiene el poder de otorgar votos para salvar a los nominados. Es importante que sepas que las votaciones solo están disponibles una vez que Adal Ramones lo indica a través de las Galas en vivo, es por esta razón que debes estar muy atento ya que tu voto podría salvar a un Granjero.

Votar es muy sencillo; solo deberás ingresar a nuestro sitio web, una vez que estés dentro te dirigirás a la sección de “La Granja VIP”, la cual se encuentra en la parte superior izquierda. En cuanto entres deberás seleccionar la sección “Vota” y listo, estarás en la sección de votos, ahí encontrarás el nombre de los nominados y tendrás 10 votos para repartir como tú lo prefieras. Por otro lado, puedes ingresar de forma directa DANDO CLICK AQUÍ.