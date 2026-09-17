¡Está decidida! Niurka revela a quién va a nominar en La Granja VIP, y no es Manelyk

Niurka se sinceró con María Karunna y Mónica Escobedo al revelarles que piensa nominar a Pascal, el Capataz de la segunda semana de La Granja VIP debido que ella le comentó que en su religión es importante evitar el contacto debido a la “toxicidad”, sin embargo expresó que Nadaud le contó eso a Kunno y por eso este arremetió contra ella.