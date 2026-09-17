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“Es el ejemplo de por qué no funciona la sociedad": Pascal EXPLOTA contra Bicolor por su desempeño en La Granja VIP

El Capataz no está para nada conforme con el trabajo de Kevyn Contreras “Bicolor” dentro de La Granja VIP

Pascal Nadaud tuvo una conversación con su compañero de habitación, Fernando Lozada, sobre el desempeño de ciertos granjeros dentro de La Granja VIP Segunda Temporada. El Capataz señaló el poco trabajo que aportó Kevyn Contreras “Bicolor” hasta ahora y explicó que él es un “claro ejemplo de por qué no funciona la sociedad”.

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