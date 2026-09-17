¡Se le fueron encima! Bebeshita quedó atrapada entre los cerditos, pero encontró la forma de detenerlos (VIDEO)
La creadora de contenido utilizó su experiencia para dominar a los cerditos y dejarlos completamente indefensos
La Bebeshita fue a visitar a los cerditos de La Granja VIP Segunda Temporada y vivió un momento divertido. Los animales se le fueron encima e incluso comenzaron a morder su ropa, acción que puso un poco nerviosa a la creadora de contenido. Sin embargo, utilizó su conocimiento sobre los cerditos para dominarlos y dejarlos totalmente tranquilos.