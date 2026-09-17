“Te haces la buena persona, eres mentirosito": Natalia Alcocer se PLANTA ante Rafa Mercadante en La Granja VIP

La Granja VIP Segunda Temporada continúa con la segunda semana y ciertas relaciones comienzan a clarecer. En una conversación con Mónica Escobedo, la granjera Natalia Alcocer apuntó contra Rafael Mercadante y lo tildó de mentiroso. Según “La Vikinga”, el actor simula ser una buena persona dentro de la granja y ella ya lo tiene cachado.