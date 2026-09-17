Kunno hace que se pierdan miles de pesos para el presupuesto ¿qué hizo el Peón?

Los Granjeros quedaron sorprendidos al ver que se les hizo un descuento por casi 10 mil pesos, mientras trataban de descubrir qué falta habían cometido, llegaron a la conclusión de que la multa se cobró debido a que Kunno, quien es Peón en esta semana, se bañó dentro de las estancias que solo deben ocupar los Granjeros y así fue la reacción de todos.