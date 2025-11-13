Esta es la poderosa lección que Manola Díez dio a Lola Cortés en La Granja VIP: “Me rompí y ella siempre estuvo conmigo”

En medio de los duros retos físicos y emocionales que enfrentan los participantes de La Granja VIP, hay momentos que trascienden el juego y revelan conexiones humanas profundas. Uno de los más emotivos fue protagonizado por Lola Cortés y Manola Díez, cuya amistad se convirtió en una historia de contención, apoyo y cariño real. Durante su participación en La Granja Digital VIP, Lola abrió su corazón y compartió el significado de esa relación.

¿Qué pasó entre Lola Cortés y Manola Díez en La Granja VIP?

Durante una entrevista con Mallezaa, Lola narró que una de sus crisis más intensas ocurrió durante su primera semana como peona. La frase "todos adentro" desató una ansiedad abrumadora. En ese instante, Manola fue la única que se quedó con ella, le dio su palabra y la cumplió, no la dejó sola. Mientras los demás granjeros regresaban a la casa, Lola se quedó rezagada, paralizada por el miedo . Fue Manola quien, sin dudarlo, volvió por ella y la acompañó. Ese acto, aparentemente sencillo, se convirtió en uno de los momentos más conmovedores vistos en el 24/7.

¿Cómo nació la amistad entre Lola y Manola en La Granja VIP?

La conexión entre ambas surgió desde el primer día, sin conocerse previamente ni tener referencias una de la otra. Lola expresó que jamás imaginó encontrar a alguien tan honesta y generosa como Manola dentro del reality. Conmovida,reconoció que lo que inició como compañerismo se transformó en una amistad genuina , libre de máscaras o pretensiones. La frase de Manola “una cosa es tu salud y otra el juego” marcó profundamente a Lola, pues le recordó todo lo que había sacrificado por su carrera y cómo, por primera vez, alguien le recordaba priorizarse.

Con una emotiva despedida, Lola dedicó unas palabras a su nueva amiga, al asegurarle que la distancia no será un obstáculo para una amistad que ya es para siempre.

Sigue viviendo todas las emociones de La Granja VIP de lunes a viernes a las 9:00 p.m. y la Gala dominical a las 8:00 p.m. por Azteca UNO. Además, puedes ver la convivencia 24/7 en Disney+ y en el canal oficial de La Granja VIP en YouTube.