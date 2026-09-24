¿Las estrategias se rompen? Ivonne Montero le reclama a Julio por su error por la difamación que hizo en La Granja VIP; Natalia y Fernando dan sus razones
¡Una disculpa que muchos esperaban! Julio Camejo ante la nominación de Ivonne Montero acepta su error ante una difamación que perjudicó su imagen en La Granja VIP
Aunque Julio Camejo aseguró que conocía a Ivonne Montero de años, la Granjera le detalla que no es verdad, en especial por la difamación que realizó en su contra, causandole una terrible imagen frente a los demás en La Granja VIP. Fer le da un abrazo sobre su nominación frente a todos. Descubre todo lo que se dijo.