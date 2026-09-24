Natalia habla sobre la GUERRA que se generó con Niurka, tachándola de CONTROLADORA y MANIPULADORA en la Gala de La Granja VIP

¡De amigas a enemigas! Natalia Alcocer explica a Adal Ramones cómo empezó el pleito con Niurka, tachándola de controladora y manipuladora, en especial al recordar situaciones dónde ella no ha reaccionado a los malos tratos a las Granjeras. Niurka no se queda callada y confronta a la Granjera con otros malestares del pasado en La Granja VIP.