Natalia habla sobre la GUERRA que se generó con Niurka, tachándola de CONTROLADORA y MANIPULADORA en la Gala de La Granja VIP
“No la quiero cerca de mi": Natalia Alcocer explica el fuerte pleito con Niurka, dando detalles de lo cómo empezó y pleitos que han tenido en La Granja VIP
¡De amigas a enemigas! Natalia Alcocer explica a Adal Ramones cómo empezó el pleito con Niurka, tachándola de controladora y manipuladora, en especial al recordar situaciones dónde ella no ha reaccionado a los malos tratos a las Granjeras. Niurka no se queda callada y confronta a la Granjera con otros malestares del pasado en La Granja VIP.