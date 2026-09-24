Más puntos para Julio Camejo en La Granja VIP, los demás Granjeros lo nominan por el error que tuvo con Ivonne Montero: “Me equivoque”
¡Acepta su equivocación! Julio Camejo acepta sus errores tras recibir tres votos más en la nominación de la dinámica “Echar Tierra”. Descubre las razones de los Granjeros
¡Un golpe fuerte! En los siguientes votos, Julio Camejo recibe 3 votos más de Niurka, Bebeshita y Pascal, donde todos resaltan su grave error al hacer una acusación a Ivonne Montero que no fue comprobada. Esto fue lo que pasó en La Granja VIP