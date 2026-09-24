Julio Camejo rompe en llanto y pide perdón a sus hijos tras ser BLOQUEADO para jugar por la Salvación

Esta noche, Julio Camejo recibió fuertes críticas por parte de sus compañeros en la dinámica “Echar Tierra” quedó sin la posibilidad de jugar por la Salvación. Camejo fue señalado de haber levantado falsos a Ivonne Montero. El actor se disculpó con sus hijos por lo que pasó pues se sintió muy avergonzado de todo.