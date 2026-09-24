¡Sin palabras! Rafa da su voto a Julio Camejo, pero el Granjero nominado en su replica decide omitir su opinión
¡El momento más inesperado! Julio Camejo recibe el foto de Pablo, Mono y Rafa, posicionándolo a ser bloqueado en el Juego por la Salvación en La Granja VIP
¡Julio Camejo es nominado por Rafa! El encuentro fuerte entre ellos parece no terminar, deja fuertes declaraciones, en especial por las declaraciones que le hizo a Ivonne Montero, destruyendo el compañerismo totalmente en La Granja VIP.