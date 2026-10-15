La misión secreta de robar objetos para recuperar parte del presupuesto perdido por Kevyn “Bicolor” está comenzando a generar confusión en La Granja VIP. Aunque La Bebeshita es quien debe llevarse las pertenencias de sus compañeros sin ser descubierta, las sospechas empiezan a apuntar hacia otra persona. Esta vez, Rafa Mercadante llegó molesto al cuarto porque no encontraba dos de sus sombreros. Ante la desaparición de sus pertenencias, comenzó a preguntar si alguien sabía dónde estaban y terminó relacionando lo ocurrido con Kevyn, a quien considera capaz de hacer ese tipo de bromas.

La Bebeshita roba objetos, pero Kevyn “Bicolor” es el sospechoso en La Granja VIP

La situación tomó un giro curioso cuando Rafa Mercadante buscó respuestas y le preguntó a La Bebeshita si Kevyn le había comentado algo sobre sus sombreros desaparecidos. El conductor dejó entrever que, desde su perspectiva, Bicolor sería el participante que acostumbraría hacer ese tipo de bromas a sus compañeros.

¡Le están echando la culpa! Kevyn “Bicolor” queda bajo sospecha por los objetos que desaparecen en La Granja VIP|La Granja VIP

Sin embargo, el verdadero origen de las desapariciones está relacionado con el reto que enfrenta La Bebeshita, quien debe conseguir objetos de los demás granjeros como parte de una misión para recuperar presupuesto. Por eso, mientras ella intenta cumplir con el encargo sin levantar sospechas, sus compañeros comienzan a buscar explicaciones para entender qué está pasando con sus pertenencias. Rafa no es el único que ha notado que algo falta. Un día antes, Ivonne también había estado buscando su peluche, otro de los objetos que La Bebeshita tomó para cumplir con su desafío. La coincidencia demuestra que la misión ya está teniendo efectos en la convivencia, pues los participantes no saben con certeza quién está detrás de las desapariciones.

¿Descubrirán a La Bebeshita antes de que termine su misión?

Por ahora, las sospechas de Rafa ponen a Kevyn en una posición incómoda, aunque la aparente responsabilidad del participante no corresponde con lo que ocurre detrás de la misión secreta.

El reto mantiene a La Bebeshita frente a una dificultad: conseguir los objetos necesarios sin que sus compañeros descubran su estrategia. Mientras tanto, cada nueva desaparición podría aumentar las dudas y provocar más preguntas dentro de la casa. La incógnita es cuánto tiempo podrá mantener el secreto y si alguno de los granjeros terminará descubriendo quién se está llevando sus pertenencias. En La Granja VIP, una misión para recuperar presupuesto está convirtiéndose también en una prueba de observación y sospechas.