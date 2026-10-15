Kevyn “Bicolor” Contreras ARREMETE contra Mario “Mono” Osuna en La Granja VIP: “Como jugador, excelente, pero acá una basura”

Kevyn “Bicolor” Contreras reconoció las habilidades de Mario “Mono” Osuna como futbolista, granjero y Peón, pero su opinión cambió cuando habló de su participación en el juego de La Granja VIP. Durante La Asamblea, el comediante eligió al exfutbolista como su nominado y aprovechó su intervención para cuestionar su desempeño como Capataz, además de reclamarle por el uso del presupuesto.

El intercambio comenzó cuando Adal Ramones llamó a Kevyn al podio y le pidió que anunciara el nombre del granjero al que deseaba nominar. Bicolor eligió a Mono y comenzó su intervención con una serie de reconocimientos hacia su compañero, a quien describió como un gran trabajador dentro de La Granja. “Como granjero, maravilloso. Como Peón, excepcional. Como jugador en el fútbol, pues por eso llegaste a donde llegaste”, expresó Kevyn.

Mono respondió con un comentario sobre su trayectoria deportiva: “No fui Messi”. Sin embargo, Bicolor continuó con su discurso y dejó clara la diferencia entre la opinión que tiene sobre las capacidades de su compañero y su evaluación de la manera en que participa en la competencia.

Kevyn “Bicolor” Contreras recibe el Huevo Dorado y tiene un fuerte poder en La Granja VIP que debe usar estratégicamente

Kevyn Contreras critica a Mario “Mono” Osuna por su desempeño como Capataz

Después de reconocer las habilidades del exfutbolista, Kevyn Contreras cambió el tono de sus declaraciones para referirse a su participación en La Granja VIP. Fue entonces cuando lo calificó de manera negativa y cuestionó su desempeño al frente del grupo. “Pero aquí una basura. Como Capataz, decepcionante”, declaró Bicolor, quien también expresó que le gustaría verlo competir en una posición diferente dentro del juego.

Mono respondió que sería el público quien demostraría cómo se desenvolvería en esa situación. Sin embargo, Kevyn todavía tenía otros reclamos pendientes y le pidió que lo dejara terminar su intervención.

El comediante recordó que, durante varias semanas, su compañero le había señalado su comportamiento respecto a las reglas y al dinero disponible para los granjeros. Según Bicolor, Mono terminó haciendo algo similar a lo que anteriormente le había criticado. “Tantas semanas me dijiste cómo rompes las reglas, te vale madre el presupuesto y te convertiste en lo mismo y peor”, le reclamó.

Kevyn también hizo referencia a una ocasión en la que utilizó mil pesos del presupuesto y explicó que lo hizo porque tenía hambre y quería realizar un espectáculo para el público. En contraste, acusó a Mono de haber utilizado recursos únicamente para su propio consumo. “Tú lo hiciste para tragar tú nomás”, sostuvo el comediante.

¿Qué respondió Mario “Mono” Osuna a los reclamos de Bicolor?

Tras escuchar las acusaciones, Osuna respondió brevemente a su compañero. Durante el intercambio, Kevyn le preguntó por qué estaba temblando, mientras que el exfutbolista rechazó que eso estuviera ocurriendo. “No estoy temblando, señor”, contestó Mono.

Después, el exjugador explicó que ya había expresado anteriormente sus molestias con Bicolor y que no deseaba continuar con esos reclamos. “Ya hice los corajes que tenía que hacer contigo, carnal, me caes bien. Me caes chido”, aseguró.

Con los últimos votos, Mario “Mono” Osuna e Ivonne Montero quedaron nominados y se sumaron a Kevyn “Bicolor” Contreras y Azalia Ojeda en la tabla de nominados de La Granja VIP.