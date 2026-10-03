ÚLTIMA HORA: Ya puedes VOTAR para decidir quién traiciona y quién salva a un Granjero esta noche en La Granja VIP

¡Atención fans de La Granja VIP Segunda Temporada! Las votaciones para decidir quién traiciona y quién salva a un Granjero en el Viernes de Traición han quedado oficialmente abiertas. Recordemos que Julio Camejo y Bebeshita estaban en riesgo de abandonar el reality. No obstante, el día de ayer salieron de la Tabla de Nominación tras resultar vencedores un juego de recolección de zanahorias, ganando también el beneficio de La Salvación, mismo que deberá ejecutarse esta misma noche. Debido a que esta semana se llevó a cabo la dinámica en parejas, las votaciones son para decidir quién tendrá el poder de nominar y quién el de salvar: ¿Julio o la Bebeshita? ¡Tú tienes la última palabra!

También te puede interesar: Del altar a la separación: así recordó Niurka su historia de amor con “El Divo”

¿Cómo votar en La Granja VIP Segunda Temporada? Así puedes decidir quién traiciona y quién salva a un Granjero HOY, 2 de octubre

Tú tienes el poder de decidir entre Julio Camejo y la Bebeshita, para que uno de ellos salve a un Granjero y el otro nomine a alguien más. Votar es muy fácil. Sólo tienes que ingresar a la app móvil de TV Azteca En Vivo, disponible en App Store y Play Store, y dar click sobre el banner de votaciones de La Granja VIP. Si lo prefieres, también puedes ingresar al apartado de votaciones en el sitio web oficial de La Granja VIP.

La Granja VIP Segunda Temporada: ¿Quiénes están nominados en la Semana 4?

La cuarta placa de nominados de La Granja VIP incluye a Manelyk, Kunno, Natalia Alcocer, Azalia Ojeda, Fernando Lozada y Kenny Avilés. No obstante, solo dos de estas parejas están disponibles para ser salvadas; pues Manelyk y Kunno obtuvieron la nominación directa, lo que significa que seguirán en la placa hasta el Domingo de Eliminación.

¿Por qué Manelyk y Kunno no pueden ser salvados esta noche?

Por decisión de los propios Granjeros, Manely y Kunno NO son elegibles para la Salvación, pues ambos fueron los que recibieron más votos en la dinámica de “Echar Tierra”; lo que los dejó fuera de la competencia por el tan anhelado beneficio.

"¡Eres un HIPÓCRITA!": Kevyn “Bicolor” Contreras nomina a Manelyk y Kunno, causando cierto impacto en ambos Granjeros sobre la decisión inesperada

¿Cómo y dónde ver La Granja VIP Segunda Temporada EN VIVO?

La Granja VIP Segunda Temporada puede seguirse GRATIS y EN VIVO por la señal de Azteca UNO. Sintoniza nuestro canal en TV abierta, visita nuestro sitio web o descarga la app móvil TV Azteca En Vivo. Las galas de lunes a viernes inician a las 8:30 p.m. (hora del centro de México); mientras que el domingo de Eliminación arranca en punto de las 8:00 p.m. El reality también está disponible vía streaming en Disney+.