Link RÁPIDO para las votaciones de La Granja VIP Segunda Temporada para el fin de semana del viernes 11 al domingo 13 de septiembre de 2026

La competencia en La Granja VIP Segunda Temporada entra en un fin de semana decisivo luego de las primeras nominaciones y las dinámicas de La Salvación y Traición ya que los granjeros que pertenecen en la placa depende nuevamente del apoyo del público para continuar dentro del reality.

Si eres de los que quiere apoyar a uno de los granjeros recuerda que las votaciones ya fueron abiertas al público y permanecerá activa hasta la Gala de Eliminación del domingo 13 de septiembre hasta que nuestro conductor Adal Ramones indique en la transmisión que se cierran votaciones, así que tienes este tiempo para poder dar los votos necesarios para que tu granjero se quede una semana más.

¿Cuál es el link rápido para salvar a mi granjero favorito de La Granja VIP Segunda Temporada?

Para poder salvar a uno de los granjeros que están en riesgo de ser eliminado es muy sencillo ya que solo necesitas emitir tu votación la cual es completamente gratuita, fácil y sencilla solo necesitas ingresar al siguiente link VOTACIONES AQUÍ, identificar el nombre del participante y otorgarle tu votación, recuerda que los puntos son a favor, entre más caumule más probabilidad tiene de salvarse. Asimismo puedes ingresar al portal web de Azteca Uno, seleccionar La Granja VIP e ingresar al apartado que dice VOTA.

¿Cuántos votos tienes para salvar a tu favorito?

La placa de nominados quedó integrada por Kevyn Contreras “Bicolor”, Mónica Escobedo y Rafa Mercadante. Sin embargo, esta puede modificarse en la transmisión de hoy 11 de septiembre cuando se realice “La Traición”, lo que si no cambia completamente es la votación del público el cual tiene derecho a repartir 10 votos entre varios granjeros o darle ese total a una sola persona.

Además, existe la posibilidad de conseguir 10 votos adicionales. Para obtenerlos se debe realizar el procedimiento indicado en la plataforma, que incluye realizar una encuesta sencilla y posteriormente repartir los votos extra. De esta manera, es posible sumar más votos.