Qué hacer con el hueco bajo la escalera: 5 formas bonitas de darle uso en casas pequeñas
Si sientes que a tu hogar le hace falta transformarse pero no tienes mucho espacio, puedes utilizar rincones olvidados como el que queda abajo de las escaleras.
El espacio que queda vacío debajo de la escalera puede convertirse en uno de los rincones más útiles del hogar. Y es que aunque este hueco tiene un espacio muy limitado y que no es tan accesible, basta con acondicionarlo correctamente para mejorar el almacenamiento y que se vea impecable en todo momento.
¿Cómo aprovechar el hueco que queda abajo de la escalera? 5 opciones de diseño prácticas y funcionales
- Librero a la medida. Si no tienes dónde poner libros y no quieres dejarlos arrumbados en cajas, está la opción de instalar un librero a la medida en la escalera. Solo necesitas algunas tablas y clavos o resistol. El secreto es que qude bien fijo y que los compartimentos sean del tamaño exacto para que quepan más piezas.
Mueble para zapatos. En el caso de la escalera que quedan muy cerca de la entrada, una de las mejores soluciones para no desperdiciar el hueco que queda abajo, consiste simplemente en poner un zapatero con un diseño simple y en la que quepan varios pares. De esta manera, cada que llegues a casa podrás quitarte el calzado y hasta evitarás que tu casa se ensucie con las pisadas.
- Mini bar. Cuando el espacio de las escaleras tiene suficiente profundidad y no queda expuesto a golpes, las cantinas caseras o mini bares quedan perfectas para optimizar el orden de una sala. Instala distintos compartimentos para poner botellas de todo tipo y deja una zona en la parte baja para las copas y caballitos.
Casita para mascotas en el hueco de la escalera. Las personas que tienen mascotas saben la importancia de acondicionarles un área especial para que se recuesten y se sientan cómodos. Así que puedes construir una pequeña casita para gatos o perros en el hueco de la escalera; solo debe estar bien limpio y hay que ponerles una camita, sus peluches favoritos y una cobija.
- Organizador para productos de limpieza. Si no cuentas con un cuarto de lavado y ya no sabes en dónde poner todos los insumos para la limpieza, apuesta por hacer un pequeño organizador en el espacio que queda en la parte inferior de las escaleras. Vas a necesitar un par de repisas para poner cestos con productos y algunos ganchos para poner escobas o aspiradoras.