Qué hacer con el hueco bajo la escalera: 5 formas bonitas de darle uso en casas pequeñas

El espacio que queda vacío debajo de la escalera puede convertirse en uno de los rincones más útiles del hogar. Y es que aunque este hueco tiene un espacio muy limitado y que no es tan accesible, basta con acondicionarlo correctamente para mejorar el almacenamiento y que se vea impecable en todo momento.

¿Cómo aprovechar el hueco que queda abajo de la escalera? 5 opciones de diseño prácticas y funcionales