La Granja VIP: Lis Vega rompe en llanto, “Lo vi vivir en la calle”

Durante la dinámica liderada por Adal Ramones, Lis Vega contó lo difícil que fue para ella dejar Cuba y la difícil infancia que tuvo.

