La Granja VIP: Lis Vega rompe en llanto, “Lo vi vivir en la calle” Durante la dinámica liderada por Adal Ramones, Lis Vega contó lo difícil que fue para ella dejar Cuba y la difícil infancia que tuvo. Publicado: 14/10/2025 | 🕑 13:04La Granja VIP 24/7 Compartir Copiar enlace La Granja VIP ¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News! Galerías y Notas Azteca UNO Estos son los últimos escándalos que enfrenta a Ricardo Pérez Famosos Susana Zabaleta dedica mensaje Ricardo Pérez tras denuncia por acoso Famosos Se emborrachó, enseñó todo en el jacuzzi y en menos de 12 horas, ¿Sergio Mayer Mori va bien en La Granja VIP? La Granja VIP "¡ATURDEN!": Fabiola Campomanes y Lis Vega se quejan de los "Capataces" La Granja VIP ¡Con todo contra Lupillo! Kenia Os apoya a Belinda y celebra que alce la voz Famosos Actriz no se retira a los 76 años para cuidar a su hijo sordo Famosos Ver más