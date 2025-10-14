Kailey Levy reaparece en redes y sorprende a todos con su aspecto similar al de su madre

Kailey Levy es la hija de los actores William Levy y Elizabeth Gutiérrez, una joven que se ha dado a conocer por su parentesco y su actividad en redes sociales, publicando todas sus actividades de su día a día, además de mostrar el estilo de vida que lleva, llena de lujos y viajes.

Recientemente, la joven sorprendió a los seguidores en redes, debido al aspecto similar al de su madre, quien en un tiempo fue una reconocida modelo que impactó al público por su belleza única. Para que te sorprendas, te platicaremos un poco sobre ella.

¿Cuántos años tiene Kailey Levy?

Kailey Levy es una joven de apenas 15 años, pero ha logrado dominar las redes por portar un estilo elegante y sofisticado, outfit que lleva con mucho porte y elegancia. En una de sus recientes publicaciones en redes, sorprendió a sus seguidores, debido al aspecto similar que tiene con su madre.

Al comparar fotografías de Elizabeth Gutiérrez y Kailey, es posible ver su aspecto similar, no solo en lo físico, también en el estilo que porta al momento de vestirse. La joven en sus redes tiene un total de 981 mil seguidores.

En su última publicación, vemos a la joven portando un pantalón negro, botines y una camiseta blanca, que logra estilizar con un corset negro con varias transparencias. Hasta ahora ha logrado reunir 51.8 mil “me gusta”.

Dentro de los comentarios se destaca William Levy, quien aprovechó el momento para mostrar su cariño a su hija. Además, fueron varios los internautas que aprovecharon el momento, para resaltar el gran parecido a su madre, resaltando su belleza.

¿A qué se dedica la joven?

Aunque no se cuenta con mucha información sobre Kailey Levy, en una de sus publicaciones en redes, apareció a lado de su padre en la producción de Bajo un Fuego, una nueva película de Netflix. Dándonos a entender que está empezando su carrera en el mundo de la actuación.

Por el momento, se desconocen más detalles sobre su trabajo actoral, pero podría ser un importante paso para ella, logrando incorporarse a importantes producciones desde temprana edad.