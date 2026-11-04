Natalia Alcocer toma medidas desesperadas en La Granja VIP y ESCONDE LA COMIDA para la escasez (VIDEO)

Por todas las multas y gastos innecesarios que varios integrantes han hecho, el presupuesto de La Granja VIP es cada vez más reducido, lo que significa que deben administrar el dinero y cuidar las reservas que ya tienen. No obstante, parece que Natalia Alcocer no está segura de que todos vayan a respetar estas reglas, así que tomó la decisión de guardar un poco de comida en sus cajones para que los demás no desperdicien y únicamente está repartiéndola con sus aliados, como Kevyn Contreras, que le pidió cereal y hasta la tapó para que no los cacharan.