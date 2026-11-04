Rafa Mercadante DUDA del comportamiento de Kunno en La Granja VIP: “Está a la sombra de Manelyk”

Este miércoles Rafa Mercadante tomó unos momentos para reflexionar sobre el comportamiento de Kunno en La Granja VIP. El Granjero expresó que le confunde el comportamiento de su compañero ya que los miércoles le da miedo por la manera en la que increpa durante la Gala, sin embargo entre semana su comportamiento es dulce por lo que no sabe quién es el verdadero Kunno.